Борис Джонсон спросил Бена Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем для уничтожения или повреждения мест запуска российских БПЛА.

Если Россия будет продолжать терроризировать гражданские районы Украины, то Великобритания сможет передать для ВСУ дальнобойное оружие.

Как пишет The Guardian, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в парламенте, отвечая на вопрос бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем для уничтожения или повреждения мест запуска российских БПЛА.

Видео дня

"Я постоянно просматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал Уоллес.

Военная помощь Британии Вооруженным силам Украины

Недавно Великобритания прислала в Украину усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone 2. Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Также Британия организовала военные учения для воинов ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: