Испытания ракеты предварительно запланированы на вторую половину 2023 года.

Компания Lockheed Martin, которая производит системы HIMARS, готовится провести испытания новой высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM), увеличив ее дальность полета до 1000 километров.

Соответствующий анонс был озвучен на выставке вооружения AUSA 2022, сообщает издание Janes.

Испытания ракеты предварительно запланированы на вторую половину 2023 года.

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Сообщается, что на производство 54 тестовых ракет PrSM для M142 HIMARS и M270 MLRS было выделено более $70 млн.

Как известно, сейчас Lockheed Martin производит ракеты PrSM Increment 1 с дальностью свыше 500 километров.

Ракета PrSM должна заменить ATACMS

Ракета PrSM для реактивных систем M142 HIMARS и M270A1 – это тактическая гиперзвуковая ракета.

Ранее сообщалось, что дальность поражения цели ракеты PrSM будет доходить до 650 километров.

Предполагается, что она будет более дешевой, но и значительно эффективнее.

Боевая часть ракеты является "оптимизированной унитарной боеголовкой, предназначенной для достижения тех же эффектов, что и ATACMS".

На данный момент производитель рассматривает возможность оснастить ракету прямоточным воздушно-реактивным двигателем и на твердом, и на жидком топливе.