Многоразовая зажигалка - лучший друг солдата из поколения в поколение.

Минобороны Британии предоставляет украинским военным, которые учатся в стране, специальный знак поддержки - зажигалку.

"Среди зимних комплектов, которые получат украинские новобранцы, проходящие подготовку на территории Великобритании, будет особый знак поддержки Соединенного Королевства. Многоразовая зажигалка - лучший друг солдата из поколения в поколение. Даже в темные времена есть свет. С гравировкой: "Слава Украине, Героям Слава", - написано в заявлении Минобороны Британии.

Военные учения украинцев в Великобритании

Летом этого года Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в пределах которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

Видео дня

Также было видео, на котором украинские военные проходят обучение в Британии на современной технике.

В свое время Джонсон даже приехал на полигон, чтобы потренироваться вместе с воинами ВСУ.

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