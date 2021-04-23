На страницу подписалось более 81 тыс. пользователей / Иллюстрация / REUTERS
Британская служба контрразведки завела аккаунт в Instagram, чтобы стать более открытой для граждан.
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"МИ-5" в своей первой публикации показала, какое помещение ежедневно видят ее работники и отметила - здесь хранятся некоторые из самых больших секретов Великобритании.
Страница будет работать в формате вопросов и ответов, которые будут давать гражданам нынешние работники контрразведки.
Также на ней планируют опровергать стереотипы - например из лент об "агенте 007".
Британская служба контрразведки зарегистрировалась в Instagram, чтобы стать более открытой
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