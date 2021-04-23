Страница будет работать в формате вопросов и ответов.

Британская служба контрразведки завела аккаунт в Instagram, чтобы стать более открытой для граждан.

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"МИ-5" в своей первой публикации показала, какое помещение ежедневно видят ее работники и отметила - здесь хранятся некоторые из самых больших секретов Великобритании.

Страница будет работать в формате вопросов и ответов, которые будут давать гражданам нынешние работники контрразведки.

Также на ней планируют опровергать стереотипы - например из лент об "агенте 007".

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Автор: Людмила Жерновская