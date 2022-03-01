Из-за войны в Украине РФ все больше изолируется от остального мира.

1 марта РФ столкнулась с растущей изоляцией из-за вторжения в Украину. Путину совершил крупнейшее военное нападение в Европе со времен Второй мировой войны и столкнулся с большим международным давлением.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Россия столкнулась с огромным осуждением своих действий в мире, а западные санкции привели к почти 30-процентному падению рубля в понедельник. Лишь вмешательство центрального банка спасло валюту от полного обвала.

США и их союзники ввели персональные санкции против российских чиновников, а также запретили доступ к SWIFT для некоторых банков. Западные страны пообещали предоставить военную помощь Киеву. Турция сдерживает военный флот России в Черном море.

Правозащитные организации и посол Украины в США обвинили Россию в использовании запрещенных кассетных и вакуумных бомб. Канада и США вводят санкции в отношении энергетического сектора РФ.

Во вторник всё это может привести к уходу многих компаний из России и дополнительному удару по экономике. Shell, BP и норвежская Equinor уже объявили о закрытии позиций в России. Попытки изолировать Россию также распространяются на культуру и спорт. Кинокомпании Sony, Disney и Warner Bros остановят прокат фильмов в РФ, а МОК запретил российским командам учавствовать в соревнованиях.

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