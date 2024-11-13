В своих мемуарах первая леди подчеркнула, что они с мужем быстро нашли общий язык.

Первая леди США Мелания Трамп написала мемуары "Мелания", в которых рассказала о своей жизни и отношениях с предизентом Дональдом Трампом. В одном из отрывков книги она поделилась историей знакомства с будущим главой Белого дома, пишет The Times.

Мелания вспоминает, как она переехала из Словении в США 27 августа 1996 года, чтобы стать моделью. Спустя два года в сентябре 1998 года в один пятничный вечер подруга позвала ее отдохнуть в клубе.

"Я была уставшей и запыхавшейся. Поздний вечер в клубе не был моим лучшим выбором для субботнего вечера. Но я все равно приняла приглашение: в конце концов, это была Неделя моды", - написала первая леди в своих мемуарах.

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По словам Мелании, внутри клуба было очень много людей, среди которых модели, фотографы и дизайнеры. Она отметила, что вместе с подругой расположилась в VIP-секции за одним из столиков.

В один момент подруга Мелании помахала кому-то рукой. Она обернулась и заметила, что к ним приближаются мужчина и привлекательная блондинка, добавила первая леди.

""Я Дональд Трамп", - сказал он. Я узнала это имя и поняла, что он бизнесмен или знаменитость, но не более того. Он протянул руку, чтобы пожать мою", - поделилась Мелания.

После этого первая леди вежливо поздоровалась и представилась. Мелания подчеркнула, что глаза бизнесмена сразу же наполнились любопытством и интересом. Она отметила, что Дональд сразу занял место рядом с ней и у пары завязался разговор:

"Он расспрашивал меня о моем пребывании в Нью-Йорке, о моем словенском доме, о моих путешествиях по миру".

Мелания заявила, что сперва восприняла разговор с бизнесменом как простые любезности, так как его сопровождала красивая женщина. Тем не менее она заметила интерес Дональда к себе.

"Внимание к нашему общению заставило меня почувствовать себя центром его мира. Я почувствовала, что меня притягивает его магнетическая энергия", - написала Мелания в своей книге.

Также из отрывка из мемуаров выясняется, что после того, как спутница Дональда Трампа отлучилась, он попросил номер телефона у Мелании. Будущая первая леди все же отказалась и попросила личный номер бизнесмена взамен. После этого Дональд Трамп протянул Мелании визитную карточку со своим номером и попросил перезвонить ему.

"Думаю, Дональд оценил, что у меня за плечами есть знания и опыт. Может быть, он увидел во мне человека, с которым можно вести более глубокие беседы?", - заявила Мелания.

Как сказано в мемуарах, после съемок на острове Мелания вернулась в свою квартиру и во время распаковки вещей наткнулась на визитную карточку Дональда Трампа. Она оставила ему сообщение на автоответчике, в котором поинтересовалась, как у него идут дела.

Вечером этого же дня бизнесмен перезвонил Мелании и сказал, что ждал ее звонка еще раньше, чтобы пригласить на другую вечеринку. Она в шутку ответила:

"Уверена, у тебя было хорошее свидание".

Также Мелания вспомнила, как на следующий день Дональд позвонил и пригласил ее на выходные съездить в его поместье в Бедфорде. Бизнесмен заехал за ней на черном "Мерседесе" и отвез в дом, который, по словам первой леди, был похож на французский замок.

Мелания поинтересовалась у Дональда, живет ли он в этом поместье. Он ответил, что приехал сюда только для того, чтобы убедиться, что все в порядке и заявил о своих планах превратить участок в поле для гольфа.

"Мы прошли по комнатам, он проводил экскурсию и одновременно осматривал дом. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было очень "дональдовское" первое свидание - сочетание бизнеса и удовольствия", - резюмировала рассказчица.

Мелания Трамп - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Мелания и Иванка Трамп в июле появились на национальном съезде Республиканской партии, демонстрируя поддержку кандидатуры Дональда Трампа в президенты. В отличие от предыдущих съездов республиканцев в 2016 и 2020 годах, первая леди не выступила с речью.

Кроме того, журналисты выяснили, почему Мелания Трамп на длительное время пропала из виду. Отмечается, что первая леди отказывалась появляться вместе с мужем в ходе предвыборной кампании и на выступлениях в рамках многочисленных уголовных дел в Нью-Йорке и Флориде.

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