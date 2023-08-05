Жена Дональда Трампа не присутствовала ни на одном судебном заседании супруга.

Дональд Трамп продолжает ходить по судам после ареста и привлечения к ответственности за заговор с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года. Его супруга Мелания Трамп полностью пропала из виду.

Издание Independent пишет, что пока 45-й президент критиковал обвинительное заключение, призывал перенести "фальшивое" дело из Вашингтона, где "невозможно добиться справедливого судебного разбирательства", его жена не присутствовала на судебном разбирательстве по уже третьему уголовному делу.

Сообщается, что Мелания Трамп отказывалась появляться вместе с мужем в ходе предвыборной кампании и на выступлениях в рамках многочисленных уголовных дел в Нью-Йорке и Флориде.

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В прошлом месяце The New York Times сообщила, что бывшая первая леди сосредоточилась на том, чтобы помочь 17-летнему сыну Бэррону Трампу поступить в колледж. Сообщается также, что у нее небольшой круг общения, она предпочитает проводить время с родителями, сыном и "горсткой старых друзей", а также посещает парикмахеров и консультируется со стилистом Эрве Пьером.

Хотя она иногда встречается со своим мужем за ужином, но не хочет участвовать в судах или президентской кампании 2024 года. В апреле сообщалось, что Мелания пропустила поездку Трампа из Флориды в Нью-Йорк.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Трампа Стефани Гришам сказала CNN, что Мелания "знает", что "происходит" с ее мужем, но появится "когда захочет".

"Она знает, когда ему предъявят обвинение, она знает, что происходит, она смотрит СМИ столько же, сколько и он", - отметила Гришам.

Попытка Трампа отменить результаты выборов в 2020 году - что известно

1 августа Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения в связи с его попытками отменить поражение на президентских выборах в 2020 году.

Согласно обвинению, Трамп вступил в сговор с целью не позволить Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена и таким образом лишил американцев законного права на честные выборы.

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