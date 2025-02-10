В своих соцсетях дочь спецпосланника возмущается, что "помощь Украине замедлило слабое руководство Байдена и дисфункция в Министерстве обороны".

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлогга Меган Моббс с начала полномасштабного вторжения РФ возглавляет фонд, который предоставляет Киеву невоенную помощь. Это является "обнадеживающим признаком того, что Трамп не бросит Украину", пишет в колонке для The Washington Post Джим Герати.

Отмечается, что Меган Моббс является президентом RT Weatherman Foundation. Эта организация в начале войны создала логистический хаб на границе Украины с Румынией, через который Киеву поставляются лекарства, медицинские принадлежности и другая помощь более чем 70 благотворительным организациям и больницам.

Кроме того, фонд помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, воюющих в Украине, в медицинский центр в Германии, а также занимается репатриацией тел погибших американцев.

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В своих соцсетях дочь Келлогга возмущается, что "помощь Украине замедлило слабое руководство Байдена и дисфункция в Министерстве обороны".

Примечательно, что именно фонд, возглавляемый Меган Моббс, координировал и спонсировал поездку Кита Келлогга в Украину в январе 2023 года. Через месяц после визита действующий спецпосланник Трампа во время выступления в Сенате призвал "предоставить Украине военное вооружение, необходимое для победы над российской армией, ввести строгие меры ответственности за эту военную помощь и сделать это немедленно".

В начале февраля Моббс опубликовала в соцсети Х сообщение, в котором говорила о мире:

"Один из новых больших обманов, которые продвигают плохие акторы, заключается в том, что нет ничего, за что стоит бороться и умирать. Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать то, что является правильным – даже если это дорого стоит".

По мнению автора колонки, "это не похоже на семью, которая заинтересована в том, чтобы дать Путину многое".

Кит Келлогг и Украина - последние новости

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлогг готовит варианты прекращения войны в Украине, которые должен представить американскому президенту Дональду Трампу. При этом он опроверг Келлогг опроверг сообщения о том, что представит план окончания войны на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Известно, что в феврале Келлогг должен посетить Украину, и произойти это должно перед Мюнхенской конференцией. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что дата визита Кита Келлогга уже определена, однако подробностей не предоставил.

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