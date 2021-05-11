В больницу с ранениями различной степени тяжести доставили несколько десятков пострадавших.

В Израиле две пожилые жительницы Ашкелона погибли в результате ракетного обстрела со стороны Сектора Газы.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на полицию и медиков, передает Радио Свобода.

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В больницу с ранениями различной степени тяжести доставили несколько десятков пострадавших.

В ночь на 11 мая по территории Израиля было выпущено около 200 ракет. Часть из них перехватила система «Железный купол». Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки "Хамас" и "Исламский джихад".

Со своей стороны, армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Палестинские СМИ сообщили о гибели 26 человек, в том числе девяти детей, и 120 ранены.

Израильская сторона утверждает, что вела прицельный огонь по объектам радикальных группировок. Часть из них находилась рядом с жилыми домами.

«Хамас» выполнил свой ультиматум, который ранее выдвинул Израилю - требование к израильским силовикам отойти в Иерусалиме от мечети Аль-Акса, которая была местом столкновений, и других точек в городе.

США и ЕС осудили ракетные обстрелы как «неприемлемую эскалацию» и призвали к спокойствию обе стороны - и палестинцев, и Израиль.

Что произошло

Столкновения между израильскими силовиками и палестинцами в Иерусалиме, в основном в комплексе зданий мечети Аль-Акса, начались из-за протестов палестинцев против выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме, чтобы освободить место для строительства еврейским поселенцам.

Более 70 палестинцев оспаривают в суде приказ о выселении по делу, которое тянется уже годами. Слушания были назначены на 10 мая, но его в итоге перенесли на неопределенное время.

Действия израильских силовиков в ходе столкновений осудила соседняя Иордания, являющаяся официальным опекуном исламских святынь, которые сейчас стоят на Храмовой горе, в том числе и мечети Аль-Акса.

Полиция также запретила евреям проход к этому месту накануне традиционного "Марша с флагами" еврейских националистов в День Иерусалима, который в этом году праздновали 10 мая (дата установлена ​​по традиционному иудейскому календарю на 28-й день месяца ияра, и по обычному григорианскому приходится в разные годы на разные даты). В течении этого марша его участники традиционно проходят через Мусульманин квартал Старого города, что мусульмане считают провокацией.

Положение в Израиле рассмотрел на срочном закрытом заседании Совет безопасности ООН, но после этого заседания не было объявлено никакого заявления. По сообщениям, 15 стран-членов еще продолжают согласовывать его текст.

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Автор: Леся Лещенко