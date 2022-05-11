Издание отмечает, что Кремль увольняет слабых губернаторов из-за ухудшения экономических перспектив.

Российские губернаторы внезапно массово уходят в отставку. Причиной массовых увольнений могут быть санкции в отношении Российской Федерации из-за войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Так, руководители Томской, Саратовской, Кировской областей, а также республики Марий Эл 10 мая объявили об уходе со своих постов. При этом глава Рязанской области сообщил, что не намерен идти на новый срок.

По данным издания, Кремль увольняет слабых губернаторов из-за ухудшения экономических перспектив России, вызванного санкциями. Перед новыми руководителями регионов поставят задачу реструктурировать экономику, особенно в регионах, где ограничения нанесли наибольший ущерб. Выборы губернаторов должны состояться в сентябре текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 мая российские СМИ сообщили о том, что губернаторы Саратовской, Кировской, Томской и Рязанской областей Российской Федерации, а также республики Марий Эл сложили полномочия.

Еще в начале марта Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что погибли 80% личного состава оккупантов из города Саратов.

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