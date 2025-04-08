Легендарный инвестор не потерял денег, а наоборот приумножил свое состояние. Это удалось еще одному бизнесмену.

Бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет умудрился увеличить свое состояние на фоне глобального удара Дональда Трампа по богачам, пишет Bloomberg.

Баффет стал одним из немногих, чей капитал в этом году не только устоял, но и вырос - даже на фоне глобального падения акций, вызванного введением новых пошлин Трампа. Мировые рынки потеряли триллионы долларов, но Баффету удалось сохранить уверенный рост.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, с начала года состояние легендарного инвестора выросло на 11,5 миллиардов долларов, достигнув 153,5 миллиардов долларов. Это при том, что только со 2 апреля его капитал снизился на 14,5 миллиарда, когда он достиг пика за последние пять лет.

Видео дня

Сейчас 94-летний Баффет занимает четвертую строчку в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Он - один из всего двух миллиардеров в топ-20, чье состояние выросло в этом году. Другая - Франсуаза Беттанкур Мейерс, наследница империи L'Oréal SA, которая заработала 1,8 миллиарда долларов и сейчас находится на 19-м месте в списке Bloomberg.

Массовые распродажи после заявлений Трампа больно ударили по самым богатым: за две торговые сессии 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов. Наибольшие убытки понес Илон Маск, который хоть и сохранил статус самого богатого человека в мире, но потерял 134,7 миллиарда долларов в этом году. В понедельник его состояние опустилось до 297,8 миллиардов долларов, впервые с ноября оказавшись ниже отметки в 300 миллиардов.

Даже несмотря на давление рынка, акции Berkshire Hathaway Inc., главной компании Баффета, потеряли лишь 8,8% со 2 апреля. Для сравнения, S&P 500 за этот же период просел на 10,7%.

Относительная стабильность конгломерата Баффета объясняется тем, что его основные активы сосредоточены в секторе имущества и страхования от несчастных случаев - отрасли, которая оказалась менее чувствительной к глобальным торговым потрясениям. К тому же некоторые инвесторы верят, что Баффет, как известный охотник за выгодными сделками, может воспользоваться ситуацией для очередной масштабной покупки.

Впрочем, пока что он придерживается осторожной стратегии. В последних кварталах Баффет избегал крупных приобретений, зато сократил долю в Apple Inc. и Bank of America Corp. - обе компании после объявлений Трампа подверглись двузначному падению котировок.

Влияние пошлин Трампа на мировой рынок

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о введении сокрушительных пошлин в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Америку. Они начали действовать с 3 апреля. Также США ввели 20% пошлины на товары из Евросоюза.

Из-за этого акции на мировых рынках упали. Доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций, фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а золото побило рекорды.

В связи с этим в МВФ предупредили о рисках для мировой экономики из-за сокрушительных пошлин Трампа. По словам руководительницы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, эксперты продолжают оценивать макроэкономические последствия объявленных тарифных мер.

Вас также могут заинтересовать новости: