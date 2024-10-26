По словам Билла Нельсона, он не уверен в правдивости этой истории.

Администратор NASA Билл Нельсон призвал расследовать информацию The Wall Street Journal о том, что основатель SpaceX Илон Маск поддерживает "регулярные контакты" с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года, пишет CNN.

В частности отчет о том, что Маск обсуждал с Путиным "личные темы, бизнес и геополитическую напряженность", вызывает беспокойство из-за национальной безопасности, ведь отношения SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить Маску доступ к конфиденциальной правительственной информации и разведданным США.

"Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности, у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб", - отметил Нельсон.

Видео дня

В то же время один из чиновников, который знаком с этим вопросом, отметил CNN, что еще в прошлом году американские чиновники были обеспокоены отношениями Маска с Россией, однако разведывательное сообщество США остерегается изучать такие взаимодействия, ведь Маск является американцем.

Взаимосвязь между Путиным и Маском - что известно

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что американский миллиардер Илон Маск имеет контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Несколько чиновников Белого дома заявили, что не знали об этих переговорах.

В то же время миллиардер не ответил на запрос о комментариях. По его словам, критика с некоторых сторон о том, что он стал апологетом Путина, является "абсурдной" и сказал, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем кто-либо".

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что между Путиным и Маском был только один телефонный разговор, во время которого они говорили о "космосе, а также текущих и будущих технологиях". Он заверил, что ни Путин, ни чиновники Кремля не ведут постоянных разговоров с Маском.

Вас также могут заинтересовать новости: