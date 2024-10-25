Рост увеличил общий капитал предпринимателя до более чем 270 миллиардов долларов.

В четверг миллиардер Илон Маск увеличил свой капитал на 33,5 миллиарда долларов, поскольку акции Tesla показали самый большой прирост за более чем десять лет, закрепив лидерство предпринимателя среди миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам дня акции выросли на 22% после того, как автопроизводитель сообщил о самой большой квартальной прибыли с лета прошлого года. Рост увеличил общий капитал Маска до более 270 млрд долларов - это примерно на 61 млрд больше, чем у предпринимателя Джеффа Безоса, который занимает второе место в списке самых богатых людей.

Маск спрогнозировал 30% рост продаж авто в 2025-м во время веб-трансляции после отчета. Кроме этого, по его словам, выполненный в оригинальном стиле электрический пикап Cybertruck впервые принес квартальную прибыль.

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Отметим, что "скачок" произошел после четырех кварталов подряд довольно неутешительных результатов крупнейшего в мире производителя электрических авто, которые связывали с замедлением потребительского спроса. Кроме того, эксперты говорили об усилении конкуренции на рынке электрических автомобилей.

Илон Маск - последние новости

Недавно стало известно, что Маск потратил 75 млн долларов на поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

А ранее предприниматель заявил, что если Трамп проиграет президентские выборы, то сам Маск может оказаться в тюрьме.

Также по его словам в случае поражения Трампа на выборах, это могут быть последние выборы с реальной конкуренцией между Республиканской и Демократической партией, поскольку потом появится однопартийная система.

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