Макс и Путин "разговаривают о бизнесе, личных темах и геополитических вопросах, возникающих на фоне усиления напряженности между Россией и Западом".

Американский миллиардер Илон Маск поддерживает контакты с правителем России Владимиром Путиным с конца 2022 года.

Связи бизнесмена и российского диктатора подтвердили несколько официальных лиц из США, Европы и России, говорится в большом расследовании The Wall Street Journal. Как выяснили журналисты, Макс и Путин "разговаривают о бизнесе, личных темах и геополитических вопросах, возникающих на фоне усиления напряженности между Россией и Западом".

Хотя Маск публично отметил, что имел только один разговор с Путиным в 2021 году, связь с российскими чиновниками продолжалась и в 2022 году, включая переговоры с представителями Кремля, такими как первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. Детали этих обсуждений остаются неизвестными.

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Такие контакты Маска с российскими чиновниками, включая самого Путина, вызывают беспокойство среди американских чиновников, ведь Маск имеет ключевые соглашения с правительством США, включая Пентагон и NASA, и доступ к чувствительной информации, в частности через космическую компанию SpaceX.

Похоже, американское правительство знает о контактах Путина и Маска, но держит эту информацию в секрете. Несколько чиновников Белого дома сказали, что не знали об этих переговорах. Эта тема очень деликатная, учитывая все более активное участие Маска в предвыборной кампании Дональда Трампа и приближение президентских выборов в США.

Маск не ответил на запросы о комментариях. Миллиардер назвал критику с некоторых сторон о том, что он стал апологетом Путина, "абсурдной" и сказал, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем кто-либо".

Один человек, знакомый с разговорами, сказал, что правительство стоит перед дилеммой, поскольку оно очень зависит от технологий миллиардера. SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности, и это компания, на которую NASA полагается, чтобы транспортировать астронавтов до и с Международной космической станции.

"Им это не нравится", - сказал источник, имея в виду контакты Маска и Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственное общение Кремля с Маском - это один телефонный разговор, во время которого они с Путиным обсуждали "космос, а также текущие и будущие технологии".

Кроме того, он сказал, что ни Путин, ни чиновники Кремля не ведут регулярных разговоров с Маском.

"Разговоры миллиардера с Путиным и кремлевскими чиновниками подчеркивают его все большую склонность выходить за пределы бизнеса и углубляться в геополитику. Он несколько раз встречался и обсуждал дела с Хавьером Милеи из Аргентины, а также с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, которого он защищал в острых онлайн-дебатах", - пишет издание.

Илон Маск и выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, в августе бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах планирует дать должность в своей администрации Илону Маску.

В сентябре, после теледебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Илон Маск признал, что выступление Харрис было лучше, но выразил убеждение, что Трамп все равно будет лучшим президентом.

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