По мнению посла, Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза, чтобы стать залогом безопасности и развития Европы и всего Черноморского региона.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова ожидает от президента США Джо Байдена подтверждения глобального лидерства США в вопросе защиты Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на мероприятии Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину», посвященном презентации Киевским форумом по безопасности документа «12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной».

"Я очень рада, что в последнее время мы слышим очень активные сообщения от нашего стратегического партнера о возвращении к не просто глобальному лидерству, а активному глобальному лидерству по защите демократии в мире, и в действительности, Украина, пожалуй, лучшее место, где Соединенные Штаты могут продемонстрировать такое лидерство, защитив демократию, за которую боремся мы", - подчеркнула Маркарова.

Она объяснила, что Украина как будущий член НАТО и Европейского Союза станет залогом не только своего собственного успеха, но и залогом безопасности и развития Европы и всего Черноморского региона. При этом посол отметила, что Украина также должна вернуть в свой состав оккупированные Россией Крым и Донбасс, и для этого должен быть установлен мир. Также она отметила, что Украина должна стать экономически сильной с крепкими институтами и соблюдением верховенства права.

"Это видение, которое в действительности является требованием наших граждан, которое записано в нашей Конституции, - сейчас, вместе с нашими партнерами из США и Европейского Союза, мы можем приблизиться максимально к этому видению, к его реализации у нас в стране", - сказала Маркарова.

Посол сказала, что надо усиливать политическое сотрудничество на основе двухпартийной поддержки США и активного диалога.

Кроме того, она выступает за то, чтобы США усиливали санкционный режим против РФ до тех пор, пока агрессор не изменит политику в отношении Украины.

Маркарова подчеркнула важность усиления безопасности в регионе, и поэтому нет альтернативы вступлению Украины в НАТО. "И мы будем активно работать, в том числе в Соединенных Штатах и ​​других странах для того, чтобы мы максимально быстро приблизились к этой цели. Это усиление трансформации Украины, реформы и изменения, - можно это называть по-разному, но нашей трансформации в модерную, экономически сильную страну с верховенством права", - отметила она.

Вместе с тем, она выступает за усиление экономического и финансового сотрудничества, поскольку в этом направлении "нераскрытый потенциал".

Позиция Байдена

19 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объяснил важность отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент США заявил, что Россия пытается подорвать трансатлантическое единство и ослабить НАТО.

"Путин стремится ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку для Кремля значительно проще запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. По этой причине отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины и в дальнейшем имеет жизненно важное значение для Европы и США. Именно поэтому реагирование на российскую безответственность и на хакерские атаки компьютерных сетей в Соединенных Штатах и ​​по всей Европе и в мире играет критическую роль для защиты нашей коллективной безопасности", - подчеркнул Байден.

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Автор: Виталий Саенко