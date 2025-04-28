Рекордное количество стран НАТО потратило на оборону 2% ВВП, - SIPRI

Сейчас этого финансового показателя достигли 18 из 32 стран-членов альянса.

Впервые с 2014 года, когда НАТО приняло рекомендации по финансированию обороны, 18 из 32 членов потратили не менее 2% своего ВВП на вооруженные силы, тогда как в 2023 году таких было только 11, свидетельствует исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

В 2024 году все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы. Общие расходы альянса достигли $1506 миллиардов, что составляет 55% от мировых военных расходов.

Военный бюджет США вырос на 5,7%, достигнув $997 миллиардов. Это соответствует 66% общих расходов НАТО и 37% мировых военных расходов в 2024 году. Значительная часть средств была направлена на модернизацию военных возможностей и ядерного арсенала, чтобы сохранить стратегическое преимущество над Россией и Китаем. Военные расходы европейских членов НАТО составили $454 миллиарда, что равно 30% совокупных расходов альянса.

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Джейд Гиберто Рикар, исследовательница Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI, объяснила, что быстрый рост расходов среди европейских членов НАТО был обусловлен главным образом постоянной российской угрозой и опасениями относительно возможного выхода США из альянса.

"Стоит отметить, что само по себе увеличение расходов не обязательно приведет к значительному увеличению военного потенциала или независимости от США. Это гораздо более сложные задачи", - добавила она.

Увеличение оборонных бюджетов

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Он также призвал Европу научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

Между тем Bloomberg отмечает, что Европа реагирует на угрозы США относительно выхода из НАТО и планирует увеличивать свои оборонные бюджеты. Журналисты отмечают, что такие планы имеют две проблемы. Первая - оборонная промышленность Европы недостаточно развита и не готова к быстрому перевооружению. А вторая заключается в том, что запасы вооружений в Европе были почти исчерпаны из-за помощи Украине в войне против РФ.

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