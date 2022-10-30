Женщина пыталась сорвать антивоенный митинг украинцев.

Неадекватная россиянка пыталась разогнать митинг украинцев в муниципалитете Кальпе (Испания). Женщина, которая, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, кричала нецензурные высказывания и заявила, что Украину "мало обстреливают".

Видео инцидента опубликовала украинская блогер и журналистка Рамина Есхакзай в Instagram.

На кадрах видно, как группа украинцев в вышиванках с флагами собралась на мирный митинг против войны. Однако мероприятие не понравилось одному русскоязычному лицу. Женщина набросилась на украинцев, начала ругать и кричала, что ее зовут "Владимир Путин".

Видео дня

Агрессия женщины не прекращалась несколько минут. Одиозная россиянка тыкала в лицо украинцев средний палец и кричала нецензурные слова.

Далее женщина неожиданно заявила, что беспокоится за украинцев. Она достала из своей сумки две ленты синего и желтого цветов и начала рассказывать о любви к Украине.

Впрочем, "акт любви" длился не долго. Одна из украинок спокойно пробовала объяснить россиянке, что ей пришлось бросить все дома и уехать за границу, спасая себя и родных от российских бомбардировок. Россиянка ответила кратко и "с любовью": "Мало вам!"

Неадекватные россияне за рубежом

Россияне часто провоцируют скандалы из-за войны. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

Совсем недавно россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

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