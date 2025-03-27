Макрон поговорил с Трампом накануне саммита в Париже: в Sky News рассказали детали

На сегодняшнем саммите "коалиции желающих" будут обсуждаться планы по прекращению огня в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил с президентом США Дональдом Трампом перед сегодняшним саммитом "коалиции желающих" в Париже, сообщает Sky News со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что подробности этого разговора пока не известны. Тем не менее журналисты поделились, что Макрон говорил о необходимости усилить поддержку Украины.

В издании добавили, что на сегодняшнем саммите "коалиции желающих" будут обсуждаться планы по прекращению огня в Украине. США заметно отсутствуют в коалиции. Это и пытаются исправить европейские лидеры.

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Кроме того, в издании напомнили, что во время встречи Макрон и Трампа в прошлом месяце в Белом доме, они обменивались рукопожатиями и любезностями.

Зеленский встретился с Макроном накануне саммита "коалиции желающих"

26 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию ​​для подготовки к саммиту стран "коалиции желающих". Украинский лидер встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

В саммите "коалиции желающих" в Париже примут участие главы более 30 стран. Одной из тем обсуждения станут планы завершения войны в Украине.

Напомним, что "коалиция желающих" - это группа союзников, которые согласились помочь Украине гарантировать мир после завершения войны. Одной из главных инициатив является возможная отправка миротворческих сил в Украину.

"Коалицию желающих" возглавляют Великобритания и Франция. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые страны вне этих блоков.

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