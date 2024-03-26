Лула, в свою очередь, хочет, чтобы Макрон прекратил противодействие соглашению о свободной торговле ЕС с южноамериканским блоком Mercosur,

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает трехдневную поездку в Бразилию в рамках стратегии по наведению мостов между развитыми странами и так называемым Глобальным Югом.

Как пишет Bloomberg, главным пунктом его повестки будет попытка убедить президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву занять позицию в отношении войны в Украине. До сих пор Лула стремился позиционировать свою страну как нейтральное государство, которое может поддерживать отношения как с Россией, так и с Украиной.

Лула, в свою очередь, хочет, чтобы Макрон прекратил противодействие соглашению о свободной торговле ЕС с южноамериканским блоком Mercosur, которое находится в подвешенном состоянии с тех пор, как в 2019 году было достигнуто политическое соглашение.

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По словам французских чиновников, Макрон видит в Бразилии ключевого игрока среди развивающихся держав. Французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой по поводу действий России на Украине могут быть сглажены, добавили чиновники, хотя Бразилия считает, что обе стороны разделяют вину за конфликт.

Бразилия настаивает, чтобы Франция обновила свой устаревший парк военных учебно-тренировочных самолетов новыми лайнерами Embraer SA Phenom. Однако это противоречит цели Макрона по укреплению европейского суверенитета, подкрепленной закупками военных товаров в Европе.

Embraer также пытается продать свой флагманский KC-390, новый военно-транспортный самолет, который она уже продала Нидерландам, Португалии и Австрии.

Война в Украине - позиция Лулы

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что для завершения войны с РФ нужно задействовать больше дипломатии и меньше "вооруженного вмешательства в Украину".

Похже он выразил намерение во время генассамблеи ООН "усадить за стол переговоров" президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Скоро будет генассамблея ООН - место для обсуждения войны, для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров", - заявил он.

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