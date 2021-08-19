В стране объявлено чрезвычайное положение.

В Гаити люди после землетрясения вышли на протесты, требуя еду и лекарства.

Как передает Reuters, одна из акций протеста прошла возле аэропорта на юге Гаити во время прибытия вертолета с припасами.

Протестующие выразили недовольство тем, что помощь от государства к ним поступает очень медленно. Они требовали еду и не позволяли грузовику с гуманитарной помощью уехать. Чтобы разблокировать проезд, пришлось вмешаться полиции.

По словам главы Агентства гражданской защиты Гаити Джерри Чандлера, действительно, помощь еще не поступила во многие общины.

"Разочарование и отчаяние населения понятны, но население просят не блокировать колонны, чтобы Гражданская защита могла выполнять свою работу и помогать нуждающимся", – заявил он.

Землетрясение в Гаити: что известно

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Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение.

Автор: Катерина Шварц