На Гаити обрушился тропический шторм, из-за которого пришлось временно приостановить поисково-спасательные работы.

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1941.

Об этом сообщает AP.

Как сообщается, поисково-спасательные работы были временно приостановлены из-за тропического шторма "Грейс", который обрушился на Гаити.

Шторм обрушился на юго-запад Гаити, который больше всего пострадал от землетрясения. Периодические дожди выпали в пострадавшем от землетрясения городе Ле-Ке и в столице Порт-о-Пренс.

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Поздно вечером во вторник Агентство гражданской защиты сообщило об увеличении числа погибших до 1941, а количество пострадавших возросло до 9900. Многим людям пришлось ждать медицинской помощи, лежа на улице в палящей жаре.

Глава Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлер признал катастрофическую ситуацию. "Люди становятся агрессивными", - сказал он.

Некоторые дети осиротели в результате землетрясения, а некоторые подростки начали голодать.

"Я вижу, как дети плачут на улице, люди просят у нас поесть, но и у нас мало еды", - сказал Пети-Фрер, полевой менеджер организации "Спасите детей". "Присутствующие здесь организации делают все, что в их силах, но нам нужно больше материалов. Больше всего нужны еда, чистая вода и кров".

Землетрясение на Гаити: что известно

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Гаити в субботу, 14 августа, повалив и повредив здания, в частности, церкви и гостиницы.

Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение.

Автор: Екатерина Лиманская