В Беларуси продолжаются протесты с требованием переизбрать президента.

Александра Лукашенко могут сместить только те, кто его привел ко власти.

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказала лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Один из белорусских дипломатов, который ушел с поста, сказал, что, по его мнению, сместить Лукашенко могут те, кто его привел на эту должность, – это рабочие крупных предприятий, рабочий класс, хребет белорусской промышленности, селянство, то есть, люди из народа, не силовики. Я сейчас вижу забастовочные комитеты...», – уточнила политик.

Она добавила, что рабочие забастовки «говорят о многом».

«Я думаю, что только длительные забастовки - хотя не хотелось бы чтобы они были длительными, потому что это наносит удар по экономике - таким образом можно заставить Лукашенко уйти",- отметила Тихановская.

Что происходит в Беларуси: хронология протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

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Автор: Яна Ставская