Белорусский диктатор ищет протекторат в других странах.

Доверие президента Беларуси Александра Лукашенко к Владимиру Путину уменьшается. Как заявил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире Эспрессо, белорусский диктатор ищет себе новых "защитников".

"Риторика Лукашенко в Иране и Китае одинакова, психологическая и политическая ссылка одинакова. Лукашенко ищет себе протектора. Он понял, что Путин не сможет обеспечить престолонаследие его потомкам", - сказал краев.

Эксперт отмечает, что Лукашенко не уверен, что Путин защитит белорусского президента и его окружение. Оба диктатора начали снижать доверие друг к другу.

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"Лукашенко уже сомневается в том, что Путин сможет защитить его, его семью, и его режим. Лукашенко, как опытный политик понимает, что ему нужен "золотой парашют". Ему нужны пути выхода из ситуации, которая может наступить, когда режим Путина рухнет. Наконец Лукашенко начал это понимать. Такое сомнение Лукашенко в Путине нам можно воспринимать, как положительный сигнал. Наши враги начинают не доверять друг другу", - добавил краев.

Отношения Лукашенко и Путина: что известно

В конце декабря прошлого года Владимир Путин прилетел в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Российский диктатор призвал Беларусь увеличить товарооборот и развивать сотрудничество в космосе.

В ГУР заявляли что Лукашенко дурит Путина, обещая поддержку. Белорусы не планируют вступать в военные действия на стороне России.

17 февраля Лукашенко приехал в Москву на встречу с Путином и подхалимался к российскому диктатору. На переговорах они снова обсуждали "плохой Запад".

В ISW отмечают, что новые договоры Беларуси с Китаем помогут Путину обходить санкции.

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