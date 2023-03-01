Кроме того, Россия может продолжить свою информационную операцию против Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может помочь реализации китайско-российских схем уклонения от санкций во время официального визита в Пекин.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Они, в частности, процитировали издание Deutsche Welle относительно того, что Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном и политическом сотрудничестве с Китаем.

Ранее он утверждал, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие, поскольку страна имеет доступ к микроэлектронике, оптике и комплектующим, импортированным из других государств. Представители ГУР Украины также рассказывали о том, как Беларусь поставляла РФ артиллерийские боеприпасы со своих складов.

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Как напомнили специалисты, Лукашенко говорил, что Россия готова предпринять шаги к мирному урегулированию и прекращению войны против Украины. Тогда же он обвинил Запад и США в том, что они заставили украинских чиновников отказаться от переговоров с РФ.

"Путин и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы восстановить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль применил в декабре 2022 года", - пояснили эту тактику в Институте изучения войны.

В частности, эта информационная кампания должна была побудить западных официальных лиц предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях. Это могло также способствовать задержке предоставления западными танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки предоставления необходимой западной помощи и стремиться получить уступки перед потенциальными дальнейшими неудачами в Украине", - добавили в отчете.

Визит Лукашенко в Китай

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Лукашенко анонсировал свой визит в КНР ради встречи с главой китайского государства Си Цзиньпинем после публикации китайского "мирного плана".

Главными темами встречи якобы станут углубление партнерства между странами, вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, а также "реагирование на острые вызовы в современной международной обстановке".

28 февраля стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси уже направился с визитом в Китай. Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. Визит завершится 2 марта.

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