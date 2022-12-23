26-27 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря поедет в Россию с рабочим визитом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Визит продлится несколько дней.

"В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Сейчас там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси", - указывается в сообщении.

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Лукашенко ознакомится с работой центра и системой подготовки космонавтов, а также обсудит перспективы сотрудничества между странами в космической сфере. 26-27 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

"Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", - утверждается в сообщении Telegram-канала.

Визит Путина в Беларусь

Визит Лукашенко произойдет через несколько дней после последней встречи с президентом РФ. 19 декабря, впервые с 2019 года, президент РФ Владимир Путин посетил Минск. На встречу с Лукашенко с ним приехали министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Экс-сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов предположил, что в Беларуси возле самолета с Лукашенко встречался не Путин, а его двойник.

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