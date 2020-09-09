Лукашенко утверждает, что оппозиционеры настаивали на выходе Беларуси из ОДКБ.

Александр Лукашенко уверен, что Кремль не будет смотреть спокойно на вступление Беларуси в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, цитирует Белта.

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Он, в частности, убежден, что НАТО будет поставлять некачественный "хлам", тогда как оружие РФ и дешевое, и качественное.

«Россия продала бы (оружие – УНИАН), однако если они (оппоненты Лукашенко) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требование: немедленно натовское вооружение. И что они сюда будут поставлять? Хлам для начала. А потом можете и приобрести. Однако это будет стоить в 5 раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - ответил он.

Лукашенко считает, что Россия сможет предотвратить вступление Беларуси в альянс.

«Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий – столкновение между Россией и блоком НАТО», – подчеркнул белорусский глава.

Также он утверждает, что на выходе из ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) настаивали оппозиционеры, однако вскоре после публикации это требование удалили.

Репрессии в Беларуси

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, которая 11 августа выехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета – Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета. 24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькова, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

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Автор: Яна Ставская