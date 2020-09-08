Перед отправлением боевиков в РФ с ними общался сын Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине задержанных в республике боевиков ЧВК "Вагнера".

Его слова приводит главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который присутствовал на встрече с Лукашенко во вторник.

По его словам, Лукашенко долго говорил о "вагнеровцах".

"Смысл такой: ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причём она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего - просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком", - рассказал Бабаян.

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После этого Лукашенко якобы приказал спецслужбам контролировать перемещение боевиков. После их задержания появилась информация, что они должны были лететь в Стамбул.

"Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - процитировал он слова белорусского президента.

Кроме того, по словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Беларусь не выдала бы этих граждан Украине, если бы официальный Киев потребовал этого.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что известно

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК "Вагнер", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции. 9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК "Вагнера". Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском "вагнеровцев".

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Автор: Юрий Годован