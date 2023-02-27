Беларусский диктатор считает, что война Москвы против Киева - "обеспечение безопасности для России".

Александр Лукашенко заявил об "уникальном моменте" для завершения "конфликта в Украине". Он считает, что это нужно сделать, пока "пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы".

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другого такого может не быть", – цитирует Лукашенко издание БЕЛТА.

При этом он заявил, что война Москвы против Киева - "обеспечение безопасности для России – чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии по отношению к России". Кроме того, политик заявил, что якобы российская власть, "как и с первых дней", готова делать шаги к мирным переговорам, а вот Украина "отказалась от уже готового плана, который лежал на столе" по настоянию "Запада и американцев".

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Также он считает, что если вспыхнет конфликт между США и Китаем, то про украинцев все забудут, поэтому договариваться надо уже сейчас.

"Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий. Надо договариваться с украинскими военными. Володя Зеленский неплохой человек, но очень неопытный. Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен. Но, знаете ли, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Он должен это понимать. Вот он уехал на Запад и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь", – рассказал Лукашенко.

Помимо этого, беларусский диктатор назвал украинцев"прекрасным, добрым народом", поэтому нужно согласится на условия Кремля, чтобы прекратить гибель граждан.

Позиция Беларуси по войне в Украине - что известно

Официальный Минск с первых дней полномасштабного вторжения в Украину помогал Москве и предоставлял свою территорию для ударов по украинским городам.

При этом Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне РФ. В свою очередь в Кремле разработали подробный план порабощения Беларуси к 2030 году.

В то же время полоса на украинской границе увеличится до 2 км в ширину, чтобы предотвратить ее прорыв.

26 февраля со станции Слоним Гродненской области на станцию Неклиновка в Ростовской области РФ отправили еще один воинский эшелон.

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