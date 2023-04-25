В Беларусь якобы для оздоровления привозят маленьких украинцев.

Власти Беларуси помогают Российской Федерации похищать украинских детей. Более тысяч маленьких украинцев приедут в лагерь в Минской области.

"Беларусь продолжает оказывать поддержку пострадавшим от боевых действий регионам. На этот раз во вторую смену вместе с ребятами из ДНР и ЛНР впервые прибыла группа из Запорожской области (100 ребят). Тем самым мы расширяем географию оказания помощи. В наш фонд обратился общественный деятель из Запорожья Владимир Рогов с просьбой оказать поддержку в оздоровлении детей из его региона в Беларуси", - цитирует пособника режима беларусского диктатора Алексея Талая государственное "СМИ" Белта.

По его словам, незаконное перемещение детей из Украины проходит по поручению Александра Лукашенко. Также Талай заявил, что запланировано три "весенние смены", в рамках которых в Беларусь вывезут более тысячи детей и подростков из Украины.

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Депортация детей их Украины - последние новости

28 марта в Минреинтеграции Украины сообщили, что известно о более 19,5 тысяч депортированных оккупантами детей. При этом на временно оккупированных территориях Украины и в РФ находятся около 4 390 детей-сирот и детей, который остались без родительской опеки.

По словам детского омбудсмена Дарьи Герасимчук, несколько сотен детей, которых вернули из российского плена, рассказали о насилии со стороны оккупантов.

Кроме того, в Европарламенте отметили, что Россия могла незаконно депортировать от 16 до 300 тысяч украинских детей.

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