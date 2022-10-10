Разговор длился почти час.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Беседа длилась почти час. В ее центре была подготовка к встречам G7 и G20, на которых также будет обсуждаться война в Украине и борьба с ее последствиями.

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"Канцлер и президент США согласились, что недавняя аннексия Россией украинских территорий является массовым нарушением принципов Устава ООН и должна рассматриваться как попытка насильственного захвата чужой территории и никогда не будет принята", - говорится в сообщении.

Также Байден и Шольц разделили мнение о том, что частичная мобилизация в России была "серьезной ошибкой".

"Это еще раз показывает, какую горькую цену приходится платить российским гражданам за просчеты президента Путина. Они раскритиковали недавние ядерные угрозы Москвы как безответственные и согласились с тем, что такой шаг будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для России", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что отказ России выполнять международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к растущей международной изоляции.

"США и Германия продолжат неослабно поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности, а также будут оказывать санкционное давление на Россию", - подчеркнули они.

Кроме того, канцлер и президент США осудили акты саботажа на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", добавив, что целенаправленные нарушения критической инфраструктуры повлекут за собой единогласные ответы.

Ядерные угрозы Путина

Как известно, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы, после чего объявили об их аннексии.

Незадолго до этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на эти территории будет распространяться ядерная доктрина РФ.

Российский диктатор Владимир Путин говорил, что использует все имеющиеся средства "в случае появления угрозы территориальной целостности РФ".

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении заверил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины.

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