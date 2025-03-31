На месте происшествия продолжают работать полиция Литвы и американские следователи.

В Литве обнаружили и изъяли бронетранспортер, в котором могли находиться американские военные, пропавшие во время учений на границе с Беларусью. Информацию об этом подтвердило Министерство внутренних дел страны.

"После шести дней упорных усилий вчера вечером в Пабраде бронемашину удалось вытащить из болота", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что на месте происшествия продолжают работать полиция Литвы и американские следователи. В ведомстве пообещали предоставить информацию после того, как будут получены дополнительные данные.

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О пропаже американских военных в Литве стало известно 27 марта. Сообщалось, что четыре солдата исчезли в тренировочной зоне недалеко от границы с Беларусью. Поисками занимались Вооруженные силы Литвы, армия США и другие литовские ведомства.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о гибели американских военных, однако эта информация была опровергнута министром обороны Литвы Довиле Шакалене.

В армии США также подтвердили, что все пропавшие солдаты были из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

Литва укрепляет границу с Беларусью

Как писал УНИАН, в Литве заявили о намерении заминировать границу с Беларусью и Россией. По словам министра обороны страны Довиле Шакалене, план усиления охраны границы обсуждался во время двусторонних визитов с министрами обороны Польши и Финляндии.

До этого в Польше тоже сообщили, что планируют заминировать границы с Россией и Беларусью. Согласно плану, это будет одним из элементов "Восточного щита".

В то же время стало известно, что вблизи границы Беларуси с Литвой появились окопы для пехоты и техники на краю военного полигона "Гожский". Возведенные укрепления могут быть частью "узла сопротивления".

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