Отмечается, что возведенные укрепления могут быть частью "узла сопротивления", который год назад обещали построить в Минобороны страны.

Возле границы Беларуси с Литвой появились военные окопы. Об этом сообщает беларуская служба "Радио Свобода".

Так, в Гродненской области Беларуси появились окопы для пехоты и техники на краю военного полигона "Гожский". Оттуда до беларуско-литовской границы всего 6 километров.

Отмечается, что возведенные укрепления могут быть частью "узла сопротивления". Его еще год назад обещали построить в Минобороны Беларуси. По данным "Радио Свобода", эта территория имеет природоохранный статус. Она относится к республиканскому ландшафтному заповеднику "Городенская пуща".

Видео дня

На снимках Planet Labs от 14 декабря 2024 года видны новые укрепления с восточной стороны дороги, ведущей к пункту пропуска "Привалка".

"В конце ноября 2024 года военные вырыли огромный окоп длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров. Этих размеров достаточно, чтобы танк мог свободно проходить по траншее. Земельный участок, на котором вырыта траншея, по данным земельного кадастра не относится к территории полигона", – добавляют журналисты.

К западу от дороги на пограничную заставу вырыты окопы для пехоты длиной почти 200 метров. Там кое-где заметны одиночные укрепления и ямы.

Военная активность в Беларуси

В январе команда мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн" сообщила, что Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье. Отмечалось, что с 23 декабря по 5 января была зафиксирована переброска военных сил и прибытие российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Впоследствии Беларусь анонсировала проведение военных сборов вблизи границы с Украиной. Они продлятся до 31 января, сообщили в Минобороны страны.

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