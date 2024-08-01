Главный политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране в среду, 31 июля.

Цены на нефть выросли в четверг, после того, как убийство политического лидера ХАМАС повысило угрозу перерастания напряжения на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1%, до 81,62 доллара, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate повысились на 79 центов, или также на 1%, до 78,70 доллара за баррель.

Самые активные контракты на обоих индексах подскочили примерно на 4% за предыдущую сессию.

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"Нефтяные рынки оправданно обеспокоены тем, что убийство Хании еще больше втянет Иран в войну с Израилем", - считает аналитик из Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Также цены на нефть подтолкнули данные из Соединенных Штатов, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. В частности, эксперты говорят о росте спроса, который привел к сокращению запасов сырой нефти в США.

Убийство Исмаила Хании - что известно

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Как пишет саудовское издание Al Hadath, частную резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

Смерть политического лидера ХАМАС вызвала у экспертов опасения относительно начала ирано-израильской войны. Отметим также, что сын Исмаила Хании Абдул Салам заявил, что палестинцы "будут бороться, пока не достигнут свободы".

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