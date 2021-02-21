Женщина смогла выбраться из клетки.

В зоопарке города Оснабрюк лев напал на 25-летнюю девушку, которая чистила клетку в его вольере.

Читайте такжеВ Италии отметили годовщину первой известной смерти от COVID-19Об этом пишет NDR.

Нападение произошло около 11:30, когда женщина убирала в вольере со львами.

В это время была открыта задвижка между внешним и наружным вольером, где находились пять львов. Лев повредил сотруднице спину.

По словам директора зоопарка, женщина смогла выбраться из клетки. Полученные травмы не представляют опасности для ее жизни.

Отмечается, что львы все время находились в вольере и чувствуют себя хорошо.

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Автор: Людмила Жерновская