Сейчас время 8 государств ЕС синхронизировано с украинским. В ночь на воскресенье они перевели часы на часовой пояс "Гринвич+3", то есть тот самый, который политики в Киеве иногда называют "московским временем".

Все 27 государств-членов ЕС в ночь на 28 марта перевели часы на так называемое "летнее время", несмотря на наличие согласия о том, что от перевода надо отказываться.

Читайте такжеКак узнать точное время в Киеве - в Украине перевели часыОб этом сообщает "Европейская правда".

"Принципиальное решение о том, что Евросоюз откажется от перевода стрелок на "летнее" и "зимнее" время, было принято еще в 2018 году. Тогда звучало ожидание, что 2019 год станет последним когда государства ЕС будут менять часовой пояс дважды в год. Для этого все столицы должны были выбрать, на каком времени они остаются – каждое государство выбирало между "постоянным летним" и "постоянным зимним" временем", - говорится в сообщении.

Впрочем, дебаты об этом, а также принятие соответствующих решений затянулись. Сейчас в ЕС рассчитают, что последние переводе времени состоятся в 2022 году.

Сейчас время 8 государств ЕС синхронизировано с украинским. В ночь на воскресенье они перевели часы на часовой пояс "Гринвич+3", то есть тот самый, который политики в Киеве иногда называют "московским временем".

Какие страны ЕС перешли на "московское время"

Финляндия;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Румыния;

Болгария;

Греция;

Кипр.

Ожидается, что после отмены перевода большинство из них останется на летнем поясе на постоянных началах.

Что этому предшествовало

Ученые считают, что перевод времени является большим стрессом для организма. В эту ночь нарушаются биоритмы человека, что может привести к бессоннице, головной боли, усталости, сонливости и плохому настроению. Чтобы легко перенести переход на летнее время откажитесь от кофе и алкоголя в этот день, постарайтесь не нервничать и ложиться спать в одно и то же время.

В Украине идут дискуссии об отмене перевода часов, однако Верховная Рада не одобрила законопроект. Некоторые специалисты считают, что перевод времени не несет никакой пользы для экономики. Многие страны мира отказались от сезонной смены времени.

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Автор: Андрей Кибальный