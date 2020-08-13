Кравчук эмоционально обратился к Лукашенко: прекратите кровопролитие, это может закончиться очень плохо

Первый президент Украины призвал Лукашенко прекратить кровопролитие.

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к главе Беларуси Александра Лукашенко с призывом прекратить кровопролитие.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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«Я хотел бы обратиться к белорусским властям - остановитесь! Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами из истории он не сможет оправдать кровопролитие. Никакими. Если прибегают к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит. Мое глубокое убеждение и человеческая просьба - человека, подписавшего документ в Беловежской пуще о прекращении существования Советского Союза. Только по одной причине: это была последняя империя зла, которая с человеком не считалась. Трудно было даже представить, когда мы подписали вместе с Шушкевичем и Кебичем, что через 30 лет это может повториться в Беларуси. Не думал », - сказал Кравчук.

Он отметил, что жесткое подавление протестов вызывает в цивилизованном мире не просто возмущение, а непонимание сущности власти: какие это у власти цели, какие задачи она решает. «Я говорю эмоционально, потому что мы соседи. Я знаю Беларусь еще с советских времен. Я бывал там много раз, я знаю белорусов, насколько они терпеливы. Они прошли тяжелые времена - партизанское движение, сожженные деревни, то, что делали фашисты ... Я видел, знаю, я был на могилах. Мой отец, который защищал нашу землю во время Отечественной войны (Второй мировой войны, - ред.), похоронен в Беларуси. Я очень переживаю. Я уже не оцениваю, даже не возмущаюсь, я просто прошу, умоляю ... Как близкое государство, как народ, что глубоко понимает, потому что они это пережили. Люди, остановитесь. Власть, остановите силовиков, потому что если вы разжигаете ненависть, это может закончиться очень плохо. Не избежать никому высшего наказания за преступление », - добавил Кравчук.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

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Автор: Андрей Василюк