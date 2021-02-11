Имя бывшего эсэсовца не разглашают.

Немецкая прокуратура выдвинула обвинения в пособничестве в убийстве 3518 человек охраннику нацистского концлагеря в годы Второй мировой войны.

Об этом пишет CNN.

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Мужчина "сознательно и умышленно" помогал и подстрекал к убийству заключенных в концлагере Заксенхаузен на севере Берлина с января 1942 по февраль 1945 годов.

Имя бывшего эсэсовца не разглашают. Известно, что немец причастен к использованию отравляющего газа против заключенных, расстрелам и убийствам "путем создания и поддержания враждебных условий в концлагере".

Как сообщили журналистам в прокуратуре, 100-летний мужчина предстанет перед судом, несмотря на свой возраст. По этому поводу окружной суд даже консультировался с судебным психиатром, тот дал согласие.

Суд над нацистами: что известно

По данным Центрального управления по расследованию нацистских преступлений, немецкие прокуроры расследуют еще несколько дел, связанных с концлагерями Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.

По оценкам, 6 миллионов евреев были убиты в нацистских лагерях во время Второй мировой войны. Также казнены сотни тысяч цыган и людей с физическими недостатками.

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Автор: УНИАН