Она заявила, что Трамп "сосредоточен на мире" и добился беспрецедентного прогресса в переговорах между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп расчитывает на проведение успешного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу NDTV, отметив, что Трамп "сосредоточен на мире" и добился беспрецедентного прогресса в переговорах между Россией и Украиной.

Глава нацразведки также отметила, что у США есть "лучшие переговорщики, работающие как с украинцами, так и с Россией".

При этом она раскритиковала предыдущую администрацию Джо Байдена, которая, по ее мнению, не предприняла никаких усилий по достижению мира или прямого диалога с Путиным.

Видео дня

"Трамп за очень короткий промежуток времени добился гораздо большего прогресса на пути к миру, чем любые другие предыдущие усилия", — заявила она.

Она также считает, что у Трампа "будет очень продуктивный разговор с Путиным в подходящее время, основанный на его непоколебимой приверженности миру".

Разговор Путина и Трампа

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник. В Кремле также подтвердили проведение разговора.

Трамп добавил, что во время разговора планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон и имея в виду Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: