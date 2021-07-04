Поисково-спасательные работы продолжаются.

Количество погибших в результате падения самолета военно-воздушных сил Филиппин увеличилось с 17 до 29 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам министра обороны Филиппин Дельфина Лорензаны, 50 человек уже доставлены в больницу.

По одной из версий, самолет упал при попытке приземлиться на острове Холо. По предварительным данным, он не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

Падение самолета: что известно

4 июля 2021 года на Филиппинах разбился военный самолет C-130 с 92 людьми на борту. По имеющимся данным, погибли по меньшей мере 17 человек.

Авиакатастрофа произошла на юге страны, в провинции Сулу. При посадке самолет упал и загорелся.

Предполагается, что число жертв катастрофы будет расти.

В то же время глава вооруженных сил страны Сирилито Собежана сообщил, что 40 человек выжили и были спасены.

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Автор: Елена Коваленко