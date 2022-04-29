В компании приветствовали стремление ЕС "прекратить зависимость" от российской нефти и газа.

Ведущая датская энергетическая компания Orsted отказалась платить за поставки российского газа в рублях.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в том числе прекратили все поставки угля для наших электростанций. Orsted отклоняет требования "Газпром экспорта" по оплате поставленного газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для Orsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продолжаем наши текущие контракты", - говорится в заявлении.

В Orsted добавили, что если они получат чистую прибыль от контракта с "Газпром экспорт" в 2022 году, она будет передана на гуманитарную помощь в Украине.

Компания поприветствовала стремление ЕС "прекратить зависимость" от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.

"Мы готовы помочь ускорить процесс "зеленого" строительства", - резюмировали в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

28 апреля Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. Среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии.

28 апреля спикер Европейской комиссии Эрик Мамер предупредил, что оплата газа в рублях по предложенному Кремлем механизму станет нарушением санкций против РФ.

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