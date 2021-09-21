Тимур Бекмансуров находится в реанимации, его усиленно охраняют.

18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, еще жив и находится в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет Telegram-канал 112, врачам удалось остановить сильное кровотечение, операция длилась около четырех часов.

"У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится", – говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, стрелок продолжает лежать в реанимации, в окружении врачей и полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить.

Читайте такжеСтроили баррикады: в сеть слили фото и видео первых минут после кровавой стрельбы в Перми"Тимура Бекмансурова в больнице охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием. Еще 6 сотрудников полиции выделены в резерв", – говорится в сообщении.

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

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Автор: Катерина Шварц