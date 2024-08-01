Глава Белого дома приветствовал усилия союзников, которые также участвовали в сложных переговорах, чтобы достичь этого результата.

Белый дом подтвердил информацию об освобождении граждан США в ходе сделки с Россией.

В ходе масштабного обмена заключенными из российских тюрем были освобождены 16 человек, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"Я благодарен нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении трудных и сложных переговоров для достижения этого результата: в их числе Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция. Это яркий пример того, почему так важно иметь друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться", - прокомментировал обмен Байден.

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Среди них - американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, а также Алсу Курмашева, обладающая гражданством РФ и США, и Владимир Кара-Мурза, у которого имеется американская грин-карта.

"Сделка, которая обеспечила им свободу, была дипломатическим подвигом. В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политзаключенными в своей собственной стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались в заключении годами. Все они перенесли невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучения закончились", - говорится в заявлении.

Байден сказал, что не планирует разговор с Путиным. На вопрос "может ли это улучшить отношения с Россией", он ответил: "Как сказала бы моя сестра, твои слова да Богу в уши".

Как отметил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, это был самый масштабный обмен по количеству лиц со времен "холодной войны".

Байден не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося в четверг обмена заключенными, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Илья Яшин, Саша Скочиленко и ряд других политзаключенных находятся на свободе, подтвердили их близкие

В ходе обмена в Анкаре были также освобождены правозащитник Олег Орлов и экс-глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева. Подтверждена и информация об участии в обмене бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Часть из освобожденных Россией политзаключенных вылетела на самолете в Кельн, сообщают их близкие.

Обмен заключенными - детали

В аэропорту Анкары произошел рекордный по массовости обмен 26 заключенными между Россией, США и Германией. Активнее всего Москва и лично Путин добивались освобождения киллера из ФСБ Вадима Красикова.

Администрация президента Турции подтвердила, что среди освобожденных есть репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в Беларуси гражданин Германии Рико Кригер и российский оппозиционный политик Илья Яшин.

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