Американские чиновники в сфере обороны и разведки направляют больше ресурсов на проверку, может ли кто-то из врагов использовать новый вирус против целей на американской территории.

Пентагон и американские разведывательные управления активнее начали расследовать возможность того, что кто-то из врагов США может использовать новый коронавирус как биологическое оружие.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в американской оборонной сфере. Такое изменение подхода отражает то, как аппарат национальной безопасности США все больше понимает природу вируса и угроз, которые поступают от него. Чиновники, с которыми пообщались журналисты издания, подчеркнули, что никто не начал верить в искусственное создание вируса для использования его в качестве оружия. Разведка до сих пор расследует его потенциальные источники. Но пока нет твердых разведывательных или научных доказательств, которые бы подтверждали теорию о распространении патогена из лаборатории в Китае.

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Вместе с тем, разведывательные управления США начали изучать потенциал использования коронавируса как оружия, в частности против целей высокого уровня. Департамент обороны недавно перенаправил свое внимание на более тщательное изучение этого вопроса. Пока не известно, почему так произошло. Были ли какие-то разведывательные данные, которые бы указывали на вероятность такой угрозы. Источник в Департаменте обороны США объяснил Politico, что риск превращения коронавируса в оружие "до сих пор кажется несущественным". И главные вопросы сегодня касаются происхождения вируса и того, что правительство Китая знало о нем на ранних этапах эпидемии.

Но бывшие чиновники Пентагона рассказали, что скоординированные меры планирования обычно применяют к любому вектору угроз включительно с потенциальным развертыванием биологического оружия. И коронавирус здесь не может быть исключением.

"Биологическое оружие - это не то, что сразу похоже на боеприпас. Это просто патоген", - пояснил Энди Вебер, который был помощником министра обороны США по вопросам ядерной, химической и биологической оборонных программ во времена администрации Барака Обамы.

"В своем естественном состоянии коронавирус мог бы быть использован как биологическое оружие определенными непродвинутыми группами. Или в случае государств с развитыми программами биологического оружия, вирус мог бы получить усиленные характеристики", - сказал он, добавив, что вирус можно распылить с помощью удобных инструментов, таких как бутылка с распылителем или дымовая машина.

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Другой бывший чиновник США рассказал Politico, что потенциальный враг, который бы захотел использовать коронавирус как оружие, вряд ли проводил бы какие-то манипуляции с ним. Ведь это бы оставило бы определенный отпечаток. Скорее всего, природным патогеном заразили бы кого-то, чтобы эта особа распространила его в местности и среди людей, удар по которым нужно нанести.

Быстрое распространение COVID-19 среди экипажа атомного авианосца USS Theodore Roosevelt указывает на такую угрозу. Ведь вспышка эпидемии на борту вывела судно из боевой готовности на целые недели. Командование ВМС США до сих пор не знает, как коронавирус попал на авианосец. Сначала как объяснение рассматривался сценарий, в котором моряки могли принести возбудитель заболевания после захода в порт во Вьетнаме. Однако, теперь американские военные подозревают, что авианосец заразила команда воздушных сил на борту из-за постоянных полетов для пополнения запасов. Однако, инцидент разоблачает, насколько военные уязвимы к асимметричной угрозе, которую превращенный в оружие вирус может представлять.