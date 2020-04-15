Die Welt: Может ли коронавирус быть искусственным биологическим оружием?

Ученые объяснили, почему выдумки об искусственном происхождении виновника пандемии не могут быть правдой.

Эта гипотеза появилась чуть ли не одновременно с вирусом. На протяжении нескольких месяцев ходят слухи о том, что новый коронавирус совсем не природного происхождения. И что его разработали как биологическое оружие. Может ли это быть правдой?

Об этом пишет Die Welt. По крайней мере, такую версию во вторник не захотел отвергать председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

"У нас много разведывательных управлений, которые тщательно изучают это", - сказал он на пресс-конференции при участии министра обороны Марка Эспера.

"Поэтому на данном этапе я бы просто сказал, что это не однозначно", - пояснил американский военный, добавив, что все доказательства указывают на естественное происхождение вируса.

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Die Welt пишет об опросе, который показал, что каждый третий американец верит в то, что коронавирус мог быть искусственно созданным. Ученые думают, что это невозможно. Но фактом остается то, что окончательной информации о путях, через которые люди заразились коронавирусом, до сих пор нет. Сейчас можно точно сказать, что патоген относится к группе вирусов, о которых известно много лет. Эксперты также хорошо знают, что коронавирусы очень заразны и способны перекидываться с животных на людей.

Издание пишет, что в середине марта ученые из команды шведского микробиолога профессора Кристиана Андерсена опубликовали свой анализ семейства коронавирусов. В нем ученые тщательно исследовали, мог ли новый вирус быть созданным искусственно. Для этого они изучили белки шипов, с помощью которых он цепляется к человеческим клеткам в легких и других дыхательных путях. Шведские ученые заметили две важные различия между SARS-CoV-2 и его родственниками из семейства коронавирусов: белок в шипах состоит из других аминокислот, которые объединены по-другому.

Все изученные признаки объясняют, почему новый вирус так легко поражает человеческие клетки. Но в целом он построен не настолько оптимально, чтобы можно было заподозрить его в искусственном происхождении.

"Это сильное доказательство того, что SARS-CoV-2 - не продукт умышленной манипуляции", - говорится в выводах шведских ученых.

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К тому же совершенно не понятно, зачем было бы разрабатывать биологическое оружие именно с SARS-CoV-2, который еще не так давно был абсолютно безопасным для людей. Ведь известно, что MERS и SARS уже вызывали пандемии. Они были бы лучшими кандидатами для такой работы. Поэтому ученые считают неправдоподобной идею о том, что новый коронавирус разработали в лаборатории.