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Биологическое оружие или продукт эволюции: теории происхождения коронавируса – расследование (видео)

12:07, 24 марта 2020
Мир
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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 24 мартаПо официальной версии, в городе Ухань несколько работников и клиентов рынка животных и морепродуктов Хуанань заболели пневмонией неизвестного происхождения. С того момента китайцы якобы подцепили коронавирус от одного из экзотических животных.

Отмечается, что наряду с основной версией есть десятки неофициальных, которые массово продвигают в интернете любители теорий заговоров. Среди таких теорий и версий:

  • неудачный эксперимент в лаборатории Ухани, где проводили опыты над летучими мышами;
  • биологическое оружие направленного действия;
  • разработка американских военных;
  • коронавирус – продукт эволюции.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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