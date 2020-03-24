Биологическое оружие или продукт эволюции: теории происхождения коронавируса – расследование (видео)

Наряду с основной версией, откуда взялся опасный вирус, есть десятки неофициальных, которые никто еще не опроверг.

Существует несколько версий и теорий происхождения опасного коронавируса нового типа.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 24 мартаПо официальной версии, в городе Ухань несколько работников и клиентов рынка животных и морепродуктов Хуанань заболели пневмонией неизвестного происхождения. С того момента китайцы якобы подцепили коронавирус от одного из экзотических животных.

Отмечается, что наряду с основной версией есть десятки неофициальных, которые массово продвигают в интернете любители теорий заговоров. Среди таких теорий и версий:

неудачный эксперимент в лаборатории Ухани, где проводили опыты над летучими мышами;

биологическое оружие направленного действия;

разработка американских военных;

коронавирус – продукт эволюции.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.