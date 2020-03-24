Биологическое оружие или продукт эволюции: теории происхождения коронавируса – расследование (видео)
12:07, 24 марта 2020Мир
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Наряду с основной версией, откуда взялся опасный вирус, есть десятки неофициальных, которые никто еще не опроверг.
Звідки взявся коронавірус у Китаї – теорії походження
Существует несколько версий и теорий происхождения опасного коронавируса нового типа.
Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».
Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 24 мартаПо официальной версии, в городе Ухань несколько работников и клиентов рынка животных и морепродуктов Хуанань заболели пневмонией неизвестного происхождения. С того момента китайцы якобы подцепили коронавирус от одного из экзотических животных.
Отмечается, что наряду с основной версией есть десятки неофициальных, которые массово продвигают в интернете любители теорий заговоров. Среди таких теорий и версий:
- неудачный эксперимент в лаборатории Ухани, где проводили опыты над летучими мышами;
- биологическое оружие направленного действия;
- разработка американских военных;
- коронавирус – продукт эволюции.
Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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