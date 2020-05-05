В Японии продлили чрезвычайное положение: премьер-министр пояснил причину

Чрезвычайное положение должно было закончиться уже в эту среду, 6 мая.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса до 31 мая.

"Я продлю период чрезвычайного положения, которое я объявил 7 апреля, до 31 мая. Охваченная территория - все префектуры в стране", - сообщает издание Japan today.

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Чрезвычайное положение должно было закончиться уже в эту среду, 6 мая. Но министр здравоохранения Ясутоши Нисимура заявил, что количество новых случаев, выявленных за сутки, не снизилось до целевого уровня.

Как сообщал ранее УНИАН, бывший премьер-министр Японии, председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори допустил, что Игры-2020 могут быть полностью отменены. По его словам, это произойдет, если ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль в 2021 году.

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