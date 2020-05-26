Врачи Италии для BBC: "Мы стали героями, но нас уже забыли"

Итальянских врачей и медсестер называли героями за отчаянную борьбу с коронавирусом, но теперь они страдают.

Итальянская Ломбардия стала одним из регионов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в мире. Медикам здесь едва удается держать себя в руках. Паоло Миранда - медбрат в отделении интенсивной терапии в городе Кремона.

"Я теперь более раздраженный. Меня очень легко разозлить. Могу встрять в драку", - говорит он BBC. Несколько недель назад Паоло решил документировать мрачную ситуацию в отделе интенсивной терапии, фотографируя в своей больнице.

"Я хочу никогда не забывать о том, что с нами произошло. Скоро это станет историей", - добавил он.

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На своих снимках итальянец пытается показать, как его коллеги разбираются с "фазой №2" пандемии коронавируса на фоне того, как жизнь в Италии постепенно возвращается к норме.

"Хоть чрезвычайная ситуация смягчается, мы чувствуем себя окруженными мраком. Будто мы покрыты ранами. Мы несем все, что видели, внутри", - пояснил Миранда.

О таких же ощущениях говорит и Моника Мариотти, которая тоже работает медсестрой в отделении интенсивной терапии.

"Сейчас стало труднее, чем во время кризиса. Тогда у нас был враг, с которым надо было бороться. А теперь у нас появилось время на рефлексии. Я чувствую себя потерянной, без цели", - говорит она.

В самые трудные дни пандемии коронавируса в Италии у медиков не было времени на размышления. Но когда беда отступила, адреналин исчез. Весь стресс, накопленный за последние несколько недель, теперь выходит наружу.

"У меня бессонница и кошмары. Я просыпаюсь 10 раз каждую ночь, мое сердце сильно бьется, я задыхаюсь", - говорит медсестра Элиса Пицера. Она жалуется, что в критические времена чувствовала себя сильной, а теперь очень истощена. У нее нет энергии готовить или что-то делать дома. Когда у нее выходной, она в основном просто сидит на диване.

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Месестра отдела интенсивной терапии Мартина Бенедитти из Тосканы до сих пор отказывается видеться с семьей и друзьями, потому что боится их заразить.

"Я дистанциируюсь даже от своего мужа. Мы спим в отдельных комнатах", - сказала она, добавляя, что даже элементарные вещи стали слишком сложными.

"Каждый раз, когда я выхожу, чтобы пройтись, я чувствую тревогу и вынуждена немедленно вернуться домой", - объясняет медсестра.

Теперь, когда у нее появилось время на размышления, она охвачена сомнениями.

"Не уверена, что хочу быть медсестрой. Я видела больше человеческих смертей за последние два месяца, чем за предыдущие шесть лет", - сказала Бенедитти.

Около 70% медиков, которые принимали участие в борьбе с COVID-19 в наиболее пострадавших регионах Италии, страдают от выгорания. Об этом свидетельствует новое исследование.

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"На самом деле это самый трудный момент для врачей и медсестер", - говорит автор исследования Серена Барелло. Когда людям приходится иметь дело с кризисами, наше тело выделяет гормоны, которые помогают справиться со стрессом.

"Но когда наконец появляется время на размышления о том, что произошло, а общество движется дальше, все начинает рушиться. И люди чувствуют себя истощенными и эмоционально страдают", - пояснила Барелло.

Она встревожена тем, что много врачей и медсестер будут страдать от посттравматического синдрома (ПТС) еще до окончания пандемии коронавируса. Травматический опыт может влиять на жизнь людей через месяцы или даже годы. В случае медиков это может негативно повлиять на их способность работать дальше с интенсивностью и сосредоточенностью в соответствии с требованиями их профессии.

Во всем мире врачей и медсестер на передовой пандемии чествовали как героев за то, что они рисковали своими жизнями ради спасения пациентов. Но в Италии эта любовь исчезает.

"Когда они боялись умереть, вдруг мы стали героями. Но нас уже забыли", - говорит Моника Мариотти.

"Мы возвращаемся к тому, что нас опять считают ленивыми и бесполезными и что мы лишь люди, которые вытирают другим зад", - добавляет она.

В Турине медсестры недавно приковали себя друг к другу и надели мусорные пакеты, напоминая об импровизированных способах защититься во времена, когда средства личной защиты были в дефиците. Они организовали протест, требуя признания своей работы.

"В марте мы были героями. Сейчас нас уже забыли", - кричала одна из медсестер в мегафон.

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Им обещали дополнительные выплаты за самоотверженную работу. Но этих денег никто до сих пор не получил. В Италии от COVID-19 умерло по меньшей мере 163 врача и 40 медсестер. Четверо из них покончили с жизнью. Много медиков в Италии говорят, что теперь складывается впечатление, будто пандемии никогда и не было.

"Меня переполняет гнев", - говорит врач Элиса Нанино.

С тех пор, как карантин в Италии отменили, она постоянно видит людей, которые выпивают и едят вместе без масок и не соблюдая социальное дистанцирование.

"Мне хочется подойти и кричать им прямо в лицо, что они ставят всех под угрозу. Это такое неуважение ко мне и моим коллегам", - объясняет врач.

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