Премьер Британии вернулся на работу после выздоровления от коронавируса (фото)

Джонсон поблагодарил британцев за то, что они придерживаются ограничений для сдерживания распространения нового коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня вернулся к исполнению своих служебных обязанностей после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из офиса на Даунинг-стрит в Лондоне он поблагодарил британцев за то, что те придерживаются ограничений, введенных с целью сдержать распространение нового коронавируса.

Джонсон заявил, что пока слишком опасно ослаблять введенные ограничения общественной жизни и добавил, что британское правительство через несколько дней подробнее озвучит позицию по этому поводу.

Также он поблагодарил британцев за то, что те придерживаются ограничений, введенных с целью сдержать распространение нового коронавируса.

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Он также отметил, что хотя страна приближается к завершению первой фазы в борьбе с коронавирусом, однако следует исходить из того, что возможна вторая волна резкого увеличения числа инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании подтвердили уже более 154 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, около 20,7 тыс. человек умерли.

Критики обвиняют правительство Джонсона в медленной реакции на вспышку COVID-19 в сравнении с другими европейскими странами. Также в британских больницах не хватало тестов и средств защиты для медицинских работников.

Британский премьер сообщил о заражении коронавирусом 27 марта, с этого дня он руководил правительством, находясь в самоизоляции.

5 апреля 55-летнего Джонсона госпитализировали, 12 апреля - выписали из больницы.