Главная санитарная инспекция сообщила, что было зарегистрировано 18 случаев заражения сельскохозяйственных рабочих.

Польша выявила 18 случаев коронавируса среди работников норковых ферм. Однако представители власти не считают, что рабочие были заражены животными.

Читайте такжеМир проигрывает в борьбе с пандемией коронавируса - генсек ООНОб этом пишет Reuters.

В стране начали проводить тесты на коронавирус среди своих фермерских норок и проверки среди рабочих в начале этого месяца.

Главная санитарная инспекция сообщила, что было зарегистрировано 18 случаев заражения сельскохозяйственных рабочих, которые не были связаны друг с другом.

"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что норки были источником инфекции для этих 18 случаев", - говорится в сообщении агентства Reuters.

Польша является одним из ведущих мировых производителей меха норки, имея 354 фермы, на которых содержится около 6 миллионов норок.

Коронавирус у норок: что известно

В Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок чтобы не допустить мутаций коронавирус, является поспешным.

Позже стало известно, что правительство Дании не может сейчас ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых коллизий.

Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

Позже в Дании на фермах уничтожили 17 миллионов норок с коронавирусом.

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Автор: Людмила Жерновская