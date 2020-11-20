Страна начала тесты на коронавирус среди своих фермерских норок и проверки среди рабочих в начале этого месяца / REUTERS

Польша выявила 18 случаев коронавируса среди работников норковых ферм. Однако представители власти не считают, что рабочие были заражены животными.

Читайте такжеМир проигрывает в борьбе с пандемией коронавируса - генсек ООНОб этом пишет Reuters.

В стране начали проводить тесты на коронавирус среди своих фермерских норок и проверки среди рабочих в начале этого месяца.

Главная санитарная инспекция сообщила, что было зарегистрировано 18 случаев заражения сельскохозяйственных рабочих, которые не были связаны друг с другом.

"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что норки были источником инфекции для этих 18 случаев", - говорится в сообщении агентства Reuters.

Польша является одним из ведущих мировых производителей меха норки, имея 354 фермы, на которых содержится около 6 миллионов норок.

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Автор: Людмила Жерновская