Польша выявила 18 случаев коронавируса среди работников норковых ферм. Однако представители власти не считают, что рабочие были заражены животными.
Читайте такжеМир проигрывает в борьбе с пандемией коронавируса - генсек ООНОб этом пишет Reuters.
В стране начали проводить тесты на коронавирус среди своих фермерских норок и проверки среди рабочих в начале этого месяца.
Главная санитарная инспекция сообщила, что было зарегистрировано 18 случаев заражения сельскохозяйственных рабочих, которые не были связаны друг с другом.
"В настоящее время нет никаких оснований полагать, что норки были источником инфекции для этих 18 случаев", - говорится в сообщении агентства Reuters.
Польша является одним из ведущих мировых производителей меха норки, имея 354 фермы, на которых содержится около 6 миллионов норок.
Коронавирус у норок: что известно
- В Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок чтобы не допустить мутаций коронавирус, является поспешным.
- Позже стало известно, что правительство Дании не может сейчас ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых коллизий.
- Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.
- Позже в Дании на фермах уничтожили 17 миллионов норок с коронавирусом.
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