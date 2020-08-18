Китай будет дарит вакцину от COVID-19 вместо панд
17:34, 18 августа 2020Мир
90 0
Страна решила заменить «дипломатию панд» на более актуальные подарки.
Китай заменит панд на вакцину / REUTERS
Китай больше не будет дарить дружественным странам панд. Из заменят вакцины от коронавируса.
Об этом сообщили в Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.
Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, что будет с глобальной экономикой после появления вакцины
Предполагается, что так Пекин хочет укрепить свое геополитическое положение в гонке за первенство. Вакцина поможет Китаю улучшить отношения с другими странами и заполучить их поддержку в противостоянии силам США в Южно-Китайском море.
Из шести разрабатываемых в мире препаратов на Китай приходится три — все они проходят финальные испытания.
Вакцина против коронавируса
- В ВОЗ считают, что для глобальной вакцинации от нового коронавируса COVID-19 необходимо более 100 миллиардов долларов . По состоянию на конец июля в мире 139 вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.
- В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19 , которую уже «протестировали» на дочери Путина.
- В Украине клинические исследования шести вакцин против COVID-19 приблизились к завершающей стадии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter