Китай будет дарит вакцину от COVID-19 вместо панд

Страна решила заменить «дипломатию панд» на более актуальные подарки.

Китай больше не будет дарить дружественным странам панд. Из заменят вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Предполагается, что так Пекин хочет укрепить свое геополитическое положение в гонке за первенство. Вакцина поможет Китаю улучшить отношения с другими странами и заполучить их поддержку в противостоянии силам США в Южно-Китайском море.

Из шести разрабатываемых в мире препаратов на Китай приходится три — все они проходят финальные испытания.

Вакцина против коронавируса

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Автор: Наталия Печиборщ